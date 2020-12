Leichtathletik: Vetter und Mihambo für "wertvollste Leistungen" ausgezeichnet

Speerwerfer Johannes Vetter und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo haben in dieser Saison die "wertvollsten Leistungen" erzielt.

Speerwerfer Johannes Vetter (Offenburg) und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (Oftersheim) haben in dieser Saison in der Leichtathletik die "wertvollsten Leistungen" erzielt. Die Entscheidung einer Jury ersetzt in diesem von der Coronavirus-Pandemie geprägten Jahr die Publikumswahl zum "Leichtathleten des Jahres".