Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen LIVE im TV, Stream und TICKER Peiffer zum Sprint wieder dabei

Arnd Peiffer gehört in Hochfilzen zu den Favoriten © Imago

SPORT1

Der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres startet am Donnerstag mit dem Sprint der Herren. Die deutschen Athleten machen sich berechtigte Hoffnungen.

Am Donnerstagnachmittag startet der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres 2020. In Hochfilzen geht es um 14.15 Uhr mit dem Sprint der Herren los. (Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen am Do. ab 14.15 Uhr im LIVETICKER)

Die deutsche Mannschaft hatte es am vergangenen Sonntag in der Staffel auf das Podest geschafft und geht mit Selbstvertrauen in das Rennen am Donnerstag. Besonders erfreulich: Arnd Peiffer ist wieder dabei.

Peiffer zählt zu den Favoriten

Der Olympiasieger von 2018 war am vergangenen Weltcup-Wochenende aus persönlichen Gründen nicht angetreten. Jetzt ist er wieder da und zählt nach seinem zweiten Platz in Kontiolahti zu den Favoriten. (Biathlon Weltcupstände)

Neben Peiffer schickt der Deutsche Skiverband Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Roman Rees und Philipp Horn in Hochfilzen an den Start. Das Rennen in Hochfilzen ist zehn Kilometer lang und es gibt zwei Schießeinlagen.

Sprint der Damen erst am Freitag

Am Samstag folgt am gleichen Standort eine Verfolgung. Die Ergebnisse des Sprints vom Donnerstag bilden die Ausgangsbasis für das Rennen am Samstag. Am Sonntag folgt ein Massenstart. (Biathlon Kalender)

Der Sprint der Damen findet am Freitag statt, die Verfolgung ebenfalls am Samstag.

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: ARD.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1

Der Terminplan: