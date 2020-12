Darts-WM: Gladbachs Jonas Hofmann bekommt von Max Hopp Tipps

Hofmann hat das Darts-Fieber auch selbst gepackt, er steht auch selbst mehrmals pro Woche in seinem Hobby-Keller an der Scheibe - und Hopp hat ihm wertvolle Tipps gegeben, wie er SPORT1 verrät. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Max Hopp hilft via Instagram

"Es hat leider noch nicht für eine 180 gereicht, das steht immer noch auf der Agenda ganz oben", verriet er: "Ich trainiere fleißig, immer wenn ich abends noch Lust habe, eine Dreiviertelstunde in den Keller zu gehen, dann nehme ich mir die Zeit. Zwei, drei Mal die Woche versuche ich mich dann in aller Ruhe und gezielt mit den Tipps von Max zu verbessern."

Jonas Hofmann auch beim Darts ehrgeizig

"Oft geht man ja einfach an die Scheibe und wirft rein aus Spaß. Aber ich bin so ehrgeizig, dass ich in jeder Sportart der Beste sein will", so Hofmann: "Seine Tipps waren auf jeden Fall hilfreich - und die Übungen, die mir Max gesagt hat, kann ich mit meinem Kumpel auch gut umsetzen."