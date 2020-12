Klitschko in Hall of Fame des Boxens aufgenommen

Wladimir Klitschko in Hall of Fame der Boxer aufgenommen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Dreieinhalb Jahre nach seinem Karriereende ist der frühere Weltmeister Wladimir Klitschko in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen worden. Der Ukrainer hatte sich mit zwölf Jahren und zwei Tagen so lange wie kein anderer Schwergewichtler in der Box-Geschichte auf dem WM-Thron gehalten. Auch sein Bruder Vitali Klitschko ist bereits in den elitären Kreis aufgenommen worden.