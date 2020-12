Corona-Fall bei Würzburg: Spiele gegen St. Pauli und Damstadt fallen aus

Ein Coronafall bei den Würzburger Kickers bringt den Spielplan der zweiten Fußball-Bundesliga durcheinander. Nachdem ein Mitglied des Funktionsteams positiv getestet worden war, beorderte das Gesundheitsamt der Stadt die Mannschaft umgehend in Quarantäne. Das Heimspiel der Mainfranken am Mittwochabend gegen den FC St. Pauli musste demzufolge abgesagt werden, auch das Auswärtsspiel am Samstag bei Darmstadt 98 fällt aus.