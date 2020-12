COD Mobile World Championship 2020 Finale abgesagt

Sicherheit geht vor

"Unser größtes Anliegen wird immer das Wohlbefinden unserer Spieler, Fans und Communities auf aller Welt sein", erklärt die Ligaleitung auf Twitter. Covid-19 gefährde genau dies, weswegen man Niemanden unnötigen Risiken durch Reisen und Live-Events aussetzen möchte. Klar ist, dass Call of Duty: Mobile eSports eine glorreiche Zukunft bei Activision bevorsteht. So heißt es im Schlusssatz des Tweets, dass das Team "sich auf die Zukunft von kompetitivem Call of Duty: Mobile freue". Weitere Details dazu stellte man in Aussicht.