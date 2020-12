Clash Royale League verkündet Pläne für 2021

Entwickler Supercell hat seine eSport-Pläne für 2021 vorgestellt. Auch im nächsten Jahr wird die Clash Royale League (CRL) stattfinden, jedoch in einem veränderten Format. Die Liga wird nicht länger an Teamwettkämpfen festhalten, sondern zu ihren Wurzeln zurückkehren und Einzelwettkämpfe austragen.

Clash Royale: Neues Format & Turnierplan

Die CRL 2021 kommt in einem globalen Format daher. Insgesamt sollen acht Seasons gespielt werden, an deren "Royal Rumble"-Events jeder Spieler teilnehmen darf. Die 1000 besten Spieler dieses Events rücken in die monatliche Qualifikation vor und haben dort die Möglichkeit, sich für das Monats-Finale zu qualifizieren. 600.000 US-Dollar werden in den Qualifikations- und Final-Events ausgeschüttet.