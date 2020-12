Anzeige

Maximilian Kleber gratuliert Dennis Schröder zum Lakers-Wechsel Kleber gratuliert Schröder zum Deal

Maxi Kleber gratuliert Dennis Schröder zum Trade zu den Lakers © AFP/GETTYIMAGES/SID/TOM PENNINGTON

SID

Der Trade von Dennis Schröder zu den Los Angeles Lakers freut seinen Nationalmannschaftskollegen Maximilian Kleber.

Der deutsche Basketball-Profi Maximilian Kleber hat seinem Nationalmannschaftskollegen Dennis Schröder zum Trade zu Meister Los Angeles Lakers gratuliert. "Megacool und eine tolle Chance für ihn. Das wird für ihn eine geile Zeit. Ich denke, er wird dort eine gute Rolle spielen. Die Lakers wollten ihn ja unbedingt", sagte Kleber der Sport Bild.

"Mit Montrezl Harrell, Wes Matthews und Marc Gasol haben sie noch andere gute Leute geholt. Die Lakers sind noch stärker geworden. Sie werden noch schwerer zu knacken sein", ergänzte der 28-Jährige. Schröder war Mitte November von Oklahoma City Thunder zu den Lakers gewechselt.

Kleber selbst hatte in den vergangenen Wochen Angst, von den Dallas Mavericks zu einem anderen Klub in der NBA getradet zu werden. "Ja, man macht sich so seine Gedanken. Als die Trade-Phase losging, hatte ich auch Sorge, dass ich trotz laufenden Vertrags zu einem anderen Klub geschickt werden könnte", sagte er.

Kleber will lange bleiben

Kleber fühlt sich in Dallas sehr wohl und würde am liebsten sehr lange in der texanischen Metropole bleiben, betonte er. "Aber man weiß nie. Die NBA ist ein Geschäft. Ich kann mir meiner Sache immer noch nicht sicher sein. Es kann jeden Tag passieren", so der 28-Jährige.