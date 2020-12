Werbung vor Bernabeu: Barca-Präsidentschaftskandidat Laporta provoziert Real

Joan Laporta treibt seine Kandidatur als Präsident des spanischen Fußball-Spitzenklubs FC Barcelona auch in der Heimat des Erzrivalen voran.

Joan Laporta treibt seine Kandidatur als Präsident des spanischen Fußball-Spitzenklubs FC Barcelona auch in der Heimat des Erzrivalen voran. Der 58-Jährige platzierte in der spanischen Hauptstadt Madrid ein überdimensionales 20x50 Meter großes Wahlplakat - und das nicht einmal 200 Meter entfernt vom Estadio Santiago Bernabeu, der Heimat des Dauerkontrahenten Real Madrid. Mit einem breiten Grinsen und dem Wahlspruch: "Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen", lächelt Laporta die Madridista künftig von einer Hauswand an.