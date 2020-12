Handball: DHB-Coach Groener erhält Rückendeckung von Michelmann

Bundestrainer Henk Groener hat nach dem verpassten EM-Halbfinale der deutschen Handballerinnen Rückendeckung von der Verbandsspitze erhalten. "Wir haben den besten Trainer auf dieser Position, den man sich vorstellen kann", betonte DHB-Präsident Andreas Michelmann in einer virtuellen Medienrunde am Dienstagabend, wenige Stunden nach dem deutschen Ausscheiden gegen Kroatien (20:23).

Der Niederländer Groener sei ein "exzellenter Trainer, sowohl was das menschliche Format als auch was das fachliche Können anbelangt", betonte Michelmann weiter. Das Ziel sei die Heim-WM 2025: "Da wollen wir erfolgreich sein. Bis dahin haben wir eine ganze Reihe von Baustellen, an denen wir zu arbeiten haben. Die Trainerstelle gehört ausdrücklich nicht dazu."