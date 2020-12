FC Bayern: Rassismus gegen Alphonso Davies - Präsident Hainer spricht

"Auch den FC Bayern München haben die rassistischen Anfeindungen gegen unseren Spieler Alphonso Davies nach dem Post von Jordyn Huitema getroffen und werden von uns in keiner Weise toleriert", sagte der 66-Jährige im Gespräch mit der Bild .

"Unser Verein steht für Weltoffenheit. Wir haben schon vor einiger Zeit die Initiative 'Rot gegen Rassismus' gegründet, die bei uns im ganzen Verein in allen Sportarten und Bereichen sehr aktiv gelebt wird. Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass und Gewalt in jeder Form haben in unserer Welt nichts verloren", sagte der Präsident.