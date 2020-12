AEW und Impact: Bullet-Club-Reunion mit Omega, Anderson, Gallows

Kenny Omega, der Champion von AEW , wird bei seinem ersten Ring-Gastspiel für das frühere TNA eine spektakuläre Reunion feiern: Omega tut sich zusammen mit den von WWE entlassenen Good Brothers Karl Anderson und Doc (Luke) Gallows - seinen alten Weggefährten im "Bullet Club" bei NJPW in Japan.

Das Trio trifft beim nächsten Impact-Pay-Per-View Hard to Kill am 16. Januar auf Impact-Champion Rich Swann und die Motor City Machine Guns Alex Shelley und Chris Sabin. Das Match wurde in der Nacht zum Mittwoch bei der Impact-TV-Show mit einer Backstage-Attacke von Omega, Anderson und Gallows auf ihre Gegner eingeleitet, Omega provozierte das frühere WWE-Cruisergewicht Swann zudem mit seinem Titelgürtel, den er als den einzig wirklich bedeutsamen World Title im Wrestling pries.