Toni Kroos trifft: Real Madrid feiert dritten Sieg in Folge

Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid in der spanischen La Liga zum dritten Sieg in Folge geführt.

Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Zinédine Zidane gewann am späten Dienstagabend auch dank eines Treffers von Kroos 3:1 (1:0) in Überzahl gegen Athletic Bilbao. (Spielplan und Ergebnisse)