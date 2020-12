Toni Kroos und Berater Struth über Gehaltsverhandlungen beim FC Bayern

Hoeneß attackierte Kroos-Berater

Matthias Sammer, damals Sportdirektor beim Rekordmeister, sah das aber anders und war auch nicht zur Zahlung des Gehalts bereit. Er versuchte ebenfalls die Forderungen zu drücken. "Wir haben ein super Verhältnis zu ihm. Aber es wurde am Telefon sehr emotional als wir angedeutet haben, was wir nach der WM vorhaben", erinnert sich Struth. "Es war wie ein Kopf-an-Kopf am Telefon."

Kroos kritisiert Ablöse-Wahnsinn

"Nirgends war der Aufschrei über diese Summe so groß wie in Deutschland. Klar ist das viel Geld, aber wenn ein Scheich meint, so viel Geld auf den Tisch zu legen, dann ist es ihm überlassen. Wenn es der Markt hergibt, ist das eben so", versteht Struth die Kritik an diesen Summen nicht. "Wenn ein Investor, der so viel Geld auf dem Konto hat und Neymar auf dem Platz herumlaufen sehen will, das zahlt, dann tut er damit keinem weh."