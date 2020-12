Anzeige

WWE RAW mit Quoten-Debakel - AEW in Kernzielgruppe vorn Historischer Quoten-Schock für WWE

WWE-Champion Drew McIntyre (l.) und John Morrison bei der jüngsten Ausgabe von RAW © WWE

M. Hoffmann

Das Zuschauerniveau beim einstigen WWE-Flaggschiff Monday Night RAW erreicht ein neues Tief - und fällt in der Kernzielgruppe unter das des Rivalen AEW.

Ein historisches Quoten-Debakel für das einstige WWE-Flaggschiff Monday Night RAW, das am Dienstag bekannt wurde, dürfte Schockwellen in die Chefetage der weltgrößten Wrestling-Liga senden. Nur 1,53 Millionen Zuschauer schalteten in den USA bei der dieswöchigen Ausgabe der Montagsshow ein, so wenige wie noch nie in der 27-jährigen Geschichte der Sendung.

Und was die WWE-Führung um Vince McMahon noch mehr schmerzen dürfte: In der werberelevanten Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank das Rating auf 0.41, ebenfalls ein historischer Tiefststand - und vor allem auch niedriger als der Wert von AEW Dynamite in den vergangenen beiden Wochen (0.42 und 0.45), und das obwohl AEW direkte Konkurrent durch den WWE-Drittkader NXT hatte.

AEW Dynamite fügt WWE RAW bittere Schlappe zu

Sollte Dynamite das Niveau der vergangenen Wochen in dieser Nacht halten, wäre das auch offiziell die erste große Niederlage gegen eine andere Liga, die WWE RAW seit dem Höhepunkt der "Monday Night Wars" Ende der Neunziger gegen WCW kassieren würde. Dass RAW auch WWE-intern zuletzt eher die Nummer-2-Show hinter Friday Night SmackDown geworden ist, seit die Freitagssendung Ende 2019 zum größeren Sender Fox gewechselt ist (wo sie mit Roman Reigns als Zugpfer vergleichsweise gut abschneidet), wird für McMahon kaum ein Trost sein.

Die fast zwei Jahrzehnte lang nicht für möglich gehaltene Entwicklung kommt nicht ganz aus dem Nichts: Schon im Sommer hatte AEW in einzelnen jungen Zielgruppen erste Triumphe über RAW gefeiert. Den noch immer klaren Abstand in den absoluten Zahlen - in denen AEW zuletzt knapp unter der Millionen-Marke geblieben war - stellen derzeit nur noch die älteren WWE-Fans ab 50 sicher.