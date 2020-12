BVB: Youssoufa Moukoko - Terzic mit Lob und lustigem Versprecher

Dass der 16-Jährige im Spiel bei Werder Bremen bei seinem ersten BVB-Einsatz von Beginn an nach fünf Minuten nur knapp an einer Hereingabe von Giovanni Reyna vorbeirutschte und so nur Haaresbreite sein erstes Bundesliga-Tor verpasste, sorgte dafür, dass der Youngster scheinbar in Rekordzeit alterte. (SERVICE: Ergebnisse & Spielplan der Bundesliga)