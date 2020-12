Darts-WM 2021: Weltmeister Peter Wright schlägt Steve West in der 2. Runde

Schnellcheck: Leg dich nicht mit Bösewicht Wright an

Peter Wright ist erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Der Weltmeister nimmt seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2021 locker.

Der Titelverteidiger aus Schottland schlug Steve West zum Auftakt des Pfeile-Spektakels im Alexandra Palace in London dank einer soliden Leistung mit 3:1 in Sätzen.

In den ersten beiden Sätzen ließ Wright seinem Kontrahenten keine Chance. West erspielte sich lediglich zwei Versuche auf Doppel, nutzte jedoch beide nicht. "Snakebite" kratzte zeitweise am Drei-Dart-Average von 100 Punkten.

West mit Fauxpas gegen Wright

Erst das siebte Leg ging an den Engländer, der in der 1. Runde Amit Gilitwala ausgeschaltet hatte . Er holte auch zwei der folgenden drei und damit den dritten Durchgang.

In Satz vier fand Wright wieder besser ins Match und entschied ihn mit 3:1 in Legs für sich. Am Ende standen ein ausbaufähiger Average von 92,6 Punkten sowie eine Checkoutquote von 35,71 Prozent und zwei Highfinishes beim 50-Jährigen zu Buche.