Darts-WM 2021 mit Max Hopp heute LIVE im TV, Stream, Ticker Hopp startet in die Darts-WM

"Titel für Deutschland holen" - Hopp über seinen Karrieretraum

Am Mittwoch greift mit Max Hopp der erste Deutsche bei der Darts-WM 2021 in der Abendsession ein. Doch die Pfeile fliegen schon ab 13 Uhr.

Max Hopp hat bei seiner achten Teilnahme an der PDC-Weltmeisterschaft seine ersten Auftritt. Der "Maximiser" bekommt es in Runde eins mit dem Australier Gordon Mathers zu tun.

Max Hopp bestreitet Auftakt gegen Gordon Mathers

Gegen den relativ unbekannten 39-Jährigen ist der Deutsche klarer Favorit. Sollte Hopp das Duell für sich entscheiden, würde er es in der 2. Runde mit Mervyn King zu tun bekommen.

Der Idensteiner absolviert am Mittwoch das erste Match der Abendsession, die SPORT1 ab 18.45 Uhr LIVE aus dem Alexandra Palace in London im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM überträgt.

Doch anders als am ersten WM-Tag fliegen die Pfeile bereits ab 13 Uhr. Die erste Nachmittagssession des jährlichen Pfeile-Spektakels steht an.

Glen Durrant und Lisa Ashton am Abend gefordert

Diese eröffnen der Engländer Ryan Joyce und Karel Sedlacek aus Tschechien. Den Abschluss des ersten Abschnitts bestreiten Chris Dobey (England) und Jeff Smith (Kanada).

Der Abend hat es dann in sich. Nach Hopp betreten Callan Rydz und James Bailey die Bühne, ehe mit Lisa Ashton die erste von zwei Frauen gefordert ist.

Die 106. der Weltrangliste aus England bekommt es mit ihrem Landsmann Adam Hunt zu tun. Das letzte Match des Tages bestreiten Premier-League-Sieger Glen Durrant und Diogo Portela aus Brasilien, der am Dienstag nach seinem 3:0-Sieg gegen Steve Beaton in Tränen ausgebrochen war.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Mittwoch im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Ryan Joyce (England) - Karel Sedlacek (Tschechien)

Ross Smith (England) - David Evans (England)

William O'Connor (Irland) - Niels Zonneveld (Niederlande)

2. Runde:

Chris Dobey (England) - Jeff Smith (Kanada)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Max Hopp (Deutschland) - Gordon Mathers (Australien)

Callan Rydz (England) - James Bailey (Australien)

Adam Hunt (England) - Lisa Ashton (England)

2. Runde:

Glen Durrant (England) - Diogo Portela (Brasilien)