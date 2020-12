EuroLeague: ALBA Berlin gewinnt Overtime-Krimi bei Roter Stern Belgrad

Der Deutsche Meister ALBA Berlin hat in der EuroLeague den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Lo Topscorer bei ALBA

Bereits am Donnerstag (20 Uhr) steht für die Berliner in der Terminhatz zum Jahresende mit dem Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen die nächste Aufgabe in der EuroLeague an.