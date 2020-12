3. Liga: Türkgücü München – Hallescher FC, 0:3, Klatsche für Türkgücü

Türkgücü München steckte gegen Halle eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der HFC wurde der Favoritenrolle gerecht. ( Hier zum Liveticker der 3. Liga )

Julian Derstroff brachte das Team von Florian Schnorrenberg in der zwölften Spielminute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Michael Eberwein den Vorsprung der Gäste.