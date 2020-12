Bochum verliert in Hannover und verpasst Tabellenführung

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Am 12. Spieltag unterlag der VfL nach einem schwachen Auftritt bei Hannover 96 0:2 (0:1) und fiel im Aufstiegsrennen etwas zurück.