Trotz Nullnummer: Heidenheim setzt stolze Heimserie fort

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat seine stolze Serie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt, einen wichtigen Sieg aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich gegen Jahn Regensburg mit einem 0:0 begnügen, blieb aber auch im 19. Heimspiel in Serie ungeschlagen. Mit einem Erfolg wären die Heidenheimer nach Patzern der Konkurrenten noch näher an die Aufstiegsplätze herangerückt. Regensburg bleibt im Tabellenmittelfeld.