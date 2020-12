Böse Überraschung: Fürth ohne Chance gegen Darmstadt

Die SpVgg Greuther Fürth ist auf dem Weg zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga schwer gestürzt.

Die SpVgg Greuther Fürth ist auf dem Weg zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga schwer gestürzt. Das erstaunlich chancenlose Kleeblatt unterlag dem zuletzt schwächelnden SV Darmstadt 98 deutlich, aber auch in dieser Höhe verdient mit 0:4 (0:2). Die Franken, die bei einem Sieg wieder Platz eins übernommen hätten, kassierten bereits die dritte Heimniederlage in dieser Saison.