Bei Terzic-Debüt: Moukoko erstmals in der BVB-Startelf

Das Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko gibt für Borussia Dortmund sein Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der 16-Jährige, jüngster Spieler in der Geschichte der Liga und der Champions League, steht bei Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) von Beginn an in der Mannschaft des neuen Cheftrainers Edin Terzic.