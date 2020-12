Bundesliga heute: FC Bayern, Köln - Leverkusen LIVE im TV, Stream, Ticker

Bundesliga heute LIVE im Ticker verfolgen:

Bundesliga heute: FC Bayern will Tabellenführung zurück

Der FC Bayern bekommt es am 12. Spieltag der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun (Bundesliga: FC Bayern - VfL Wolfsburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 1:1-Patzer gegen Union Berlin am vergangenen Samstag ist der Triple-Sieger in der Bundesliga nur noch die Nummer 2 und will die Tabellenführung zurück (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).