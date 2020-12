Bundesliga: VfB Stuttgart - Union Berlin remis - Kalajdzic trifft doppelt

Der VfB Stuttgart hat drei Tage nach der 5:1-Gala bei Borussia Dortmund am 12. Spieltag der Bundesliga mit einer späten Aufholjagd zumindest einen Punkt gerettet. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Sasa Kalajdzic rette den Schwaben mit einem Doppelschlag in der 85. und 90. Minute ein 2:2 (0:1) gegen Union Berlin. Die Gäste hatten durch Marvin Friedrich (4.) und Taiwo Awoniyi (77.) bereits souverän in Führung gelegen. Der 2:2-Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit wurde dabei erst nach Betrachtung des Videobeweises anerkannt.