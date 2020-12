Bundesliga: Werder Bremen - BVB 1:2, Dortmund siegt dank Reus nach Favre-Aus

Reus: "Mannschaft weiß, dass sie selbst versagt hat"

"Es ist immer wichtig, nach solch einer brutalen Niederlage mit einem Sieg wiederzukommen", sagte Siegtorschütze Marco Reus bei Sky : "Nach einem Trainerwechsel weiß die Mannschaft auch, dass sie selbst versagt hat. Wir standen in der Pflicht. Hoffentlich haben wir uns in die richtige Spur gebracht."

In der Tabelle kletterten die Dortmunder vorerst auf Platz vier. Werder steckt nach dem neunten sieglosen Spiel in Folge weiter im Tabellenkeller fest. (SERVICE: Ergebnisse & Spielplan der Bundesliga )

Reus erzielt BVB-Siegtreffer im zweiten Anlauf

Moukoko feiert Startelf-Debüt für den BVB

Terzic, bis zum Saisonende Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Favre, hatte bei seinem Einstand als Chefcoach das S upertalent Youssoufa Moukoko erstmals in die BVB-Startelf berufen. "Wir sind vollkommen überzeugt von ihm", sagte Terzic vor dem Anpfiff bei Sky : "Er ist 16 Jahre alt, aber Fakt ist: Er ist nicht bei uns, weil er 16 ist, sondern er ist bei uns, weil er gut ist. Und er darf das gerne auf dem Platz zeigen."

Fast hätte der 16-Jährige auch nach fünf Minuten gleich sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, er rutschte aber an einer Flanke von Giovanni Reyna vorbei. Diese Aktion war der Startschuss für eine klare Dominanz der Gäste in der ersten Halbzeit. Dortmund war in allen Belangen klar überlegen, scheiterte aber mehrfach an Werder-Torhüter Pavlenka.