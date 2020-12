Bundesliga: Hertha BSC - Mainz 05 0:0, Mainz und Hertha mit Negativrekord

Der FSV Mainz 05 muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf den dringend benötigten Befreiungsschlag warten. Der verdiente Punktgewinn beim überaus zähen 0:0 bei Hertha BSC am Dienstagabend war angesichts der brenzligen sportlichen Situation zu wenig, die Rheinhessen liegen auch nach dem 12. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga )

Am Mittwoch droht Mainz bei einem Sieg von Schalke 04 sogar der Sturz ans Tabellenende – auch für Trainer Jan-Moritz Lichte wird die Situation nicht leichter. Die Hertha hat weiter mit ihrer Heimschwäche zu kämpfen und läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. (SERVICE: Ergebnisse & Spielplan der Bundesliga )

Beide Teams lieferten ein schwaches Spiel ab und stellten deshalb einen Negativrekord auf. In den 90 Minuten gab es keinen Schuss auf das gegnerische Tor. Kurios: Die größte Chance des Spiels verursachte Herthas Jordan Torunarigha. Eine Mainzer Hereingabe lenkte der Verteidiger an die eigene Latte (40.).

Mainz überlässt Hertha das Spiel

Dennoch startete Mainz verhalten. Die Gäste zogen sich in der unspektakulären Anfangsphase weit in die eigene Hälfte zurück und überließen Hertha die Initiative. Die Berliner hatten deutlich mehr Ballbesitz, spätestens in Strafraumnähe fehlten trotz der Rückkehr des zuletzt Gelb-gesperrten Kreativspielers Matheus Cunha aber die Ideen.