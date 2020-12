Handball-WM 2021: Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler und Finn Lemke sagen ab

Die Absagenflut für die Handball-WM 2021 in der deutschen Nationalmannschaft wird immer größer. Mit Weinhold, Pekeler und Lemke verzichten drei weitere Stars.

Die Anzahl an Top-Spielern, die Bundestrainer Alfred Gislason für die Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten (13. bis 31. Januar, alle Spiele im LIVETICKER ) zur Verfügung stehen, wird immer geringer.

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei den Titelkämpfen auch auf Finn Lemke, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold verzichten. Das Trio sagte seine Teilnahme am Dienstag aus familiären Gründen ab, wie der Deutsche Handball-Bund mitteilte.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Patrick Wiencek und der nach langwieriger Schulterverletzung erst im Oktober in den Wettkampf zurückgekehrte Fabian Wiede ihre Teilnahme an der WM abgesagt.