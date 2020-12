FC Schalke 04: Manuel Baum überzeugt von zwei Siegen

Manuel Baum will mit Schalke 04 den ersten Saisonsieg holen © FIRO/FIRO/SID

Trainer Manuel Baum will mit Schalke 04 das Maximale aus den letzten beiden Bundesliga-Spielen in diesem Jahr herausholen.

