Formel-1-Test: Mick Schumacher dreht über 100 Runden im Haas

Mick Schumacher: So lief sein Debüt in der Formel 1

Mick Schumacher zeigt sich bei den abschließenden Fahrten beim Young Driver Test lange auf der Strecke - und verbessert sich zum Training am Freitag.

Mick Schumacher hat bei den abschließenden Testfahrten nach dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi jede Menge Kilometer abgespult.

Der 21-Jährige drehte im Haas bei dem so genannten Young Driver Test 126 Runden und sammelte damit weitere Erfahrungen für seine Rookie-Saison im nächsten Jahr. Mit seinen 1:39,947 Minuten war Schumacher deutlich schneller als bei seinem Trainingseinsatz am vergangen Freitag (1:41,235), als er an gleicher Stelle erstmals einen aktuellen Formel-1-Boliden fuhr.