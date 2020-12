Rallye-WM: Lauf in Schweden abgesagt

Der für Februar 2021 angesetzte Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Der für Februar 2021 angesetzte Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Schweden ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Dies teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Wegen neuer, strengerer Auflagen in der schwedischen Region Värmland sei diese Entscheidung alternativlos, sagte Glenn Olsson, Chef des Organisationskomitees.