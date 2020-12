Vor Derby in Köln: Bosz "auf alle Szenarien vorbereitet"

Leverkusen ist vor dem Derby in Köln Tabellenführer © FIRO/FIRO/SID

Trainer Peter Bosz vom neuen Tabellenführer Bayer Leverkusen sieht sich und seine Mannschaft gut gerüstet für das rheinische Fußball-Derby am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, die Köln gegen uns vorbringen wird. Sie haben gerade ihr Spielsystem geändert und treten damit sehr erfolgreich auf. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass sie gegen uns daran was ändern werden", sagte der Niederländer am Dienstag.