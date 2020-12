Jürgen Klopp vom FC Liverpool lobt José Mourinho und Tottenham Hotspur

Jürgen Klopp und José Mourinho (r.) treffen am Mittwoch aufeinander © Imago

"Sehr beeindruckend, was er bei Tottenham gemacht hat. Wie sie dieses Jahr spielen, ist richtig gut. Er hat sie in eine Ergebnismaschine verwandelt", sagte Klopp vor dem Spitzenspiel der englischen Premier League am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER): "Sie holen die Resultate, sie spielen gut und wenn sie nicht gut spielen, gewinnen sie trotzdem (Ergebnisse und Spielplan der Premier League).