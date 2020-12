Markus Eisenbichler: Ex-Bundestrainer Werner Schuster rechnet mit Tourneesieg

Der Norweger Halvor Egner Granerud, am vergangenen Wochenende in Planica hinter Geiger Vizeweltmeister im Fliegen, führt derzeit den Gesamtweltcup vor Eisenbichler an. Der Pole Dawid Kubacki geht als Titelverteidiger in die am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnende Tournee.