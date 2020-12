FC Bayern: Leon Goretzka fällt gegen den VfL Wolfsburg aus

Kehrt Kimmich gegen Leverkusen zurück?

Der Nationalspieler kommt in diesem Jahr möglicherweise aber doch noch einmal zum Einsatz. Flick hat angedeutet, dass der 25-Jährige bereits am Samstag (18.30 Uhr) im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen wieder spielen könnte ( Service: TABELLE der Bundesliga ).

"Wir müssen sehen, wie er in den kommenden Tagen das Training verkraftet. Er muss in sich reinhören und abwägen. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, ob er am Wochenende dabei ist", sagte Flick am Dienstag. Kimmich sehe das "alles sehr sachlich. Emotionen sind in dieser Sache kein guter Ratgeber".