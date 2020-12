BVB: Das könnte Edin Terzic bei Werder Bremen verändern

"Es ist eben viel zu tun", begründete der neue BVB-Coach Edin Terzic das Fehlen der Nervosität bei seiner Vorstellung um Montag. Am Tag zuvor hatte der 38-Jährige nach der Entlassung von Lucien Favre zum ersten Mal zum Team gesprochen. Am Montag führte er dann sein erstes Teamtraining, das rund eine Stunde andauerte.

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb ihm für der richtungsweisenden Partie bei Werder Bremen also nicht. ( Werder Bremen - Borussia Dortmund am Dienstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Terzic hatte sich am Montag bei der PK bei Favre bedankt und sich eine Mitschuld an der blamablen 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart gegeben, die letztlich zum Aus des Schweizers führte. Schließlich war er als Co-Trainer bereits Teil des Trainerteams. Diese schuld wolle er nun "wiedergutmachen".

Terzic soll Feuer in der Mannschaft wieder entfachen

Diesen Eindruck bestätigte der Deutsch-Kroate am Montag. "Ich kann die Jungs jetzt mit Inhalten zuwerfen, wir haben aber in der Vergangenheit so viele Dinge gut gemacht, da müssen wir uns zurückerinnern", sagte Terzic: "Wir brauchen Glauben und Mut, dass wenn gemeinsam auf dem Platz sind und brauchen auch Willen, wenn es mal nicht so läuft. Wir müssen uns an die eigene Stärke zurückerinnern."