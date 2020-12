Kämna, Hinze und Brenner zu Radsportlern des Jahres gewählt

Für Bahnsprinterin Hinze wird mit der Wahl ein absolutes Top-Jahr gekrönt. Die Hildesheimerin gewann im Februar bei der Heim-WM in Berlin die Titel in den olympischen Disziplinen Sprint, Teamsprint und Keirin, was ihr ein Viertel der Leser-Stimmen bescherte. Bei den Junioren entschieden sich die Leser für Top-Talent Marco Brenner (27,1 Prozent).