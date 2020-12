Julian Nagelsmann von RB Leipzig defensiv im Titelrennen

"Wir waren im letzten Jahr am Ende der Hinrunde ja auch relativ weit oben. Und haben dann am Ende trotzdem nichts mit dem Titelkampf zu tun gehabt", sagte der 33-Jährige: "Nur vom schlau Labern werden wir nicht Meister."

Nagelsmann mit Leipzig gegen Ex-Klub

Leipzig war in Nagelsmanns Debütsaison 2019/2020 Herbstmeister geworden, hatte die Spielzeit nach der Coronapause dann aber auf Rang drei hinter den Bayern und Borussia Dortmund beendet. In der laufenden Spielzeit ist RB nach elf Spieltagen wieder Dritter hinter den Bayern (beide 24 Punkte) und Tabellenführer Bayer Leverkusen (25 Zähler).

In den beiden letzten Partien in 2020 spielt Leipzig am Mittwoch (TSG Hoffenheim - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bei Nagelsmanns Ex-Klub TSG Hoffenheim und am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.