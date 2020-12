Champions League: DAZN zeigt drei deutsche Hinspiele - Sky alle deutschen Rückspiele

Der Pay-TV-Sender Sky wird im Achtelfinale der Champions League alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge übertragen.

Der Pay-TV-Sender Sky wird im Achtelfinale der Champions League alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge übertragen. Das teilte das Münchner Unternehmen nach Ansetzung der Partien am Dienstag mit. Von den Hinspielen der vier deutschen Teams zeigt Sky lediglich das Gastspiel der Bayern bei Lazio Rom live, alle anderen deutschen Partien sind in einer Zweierkonferenz zu sehen.