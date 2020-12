Leipzigs Pokalspiel in Augsburg steigt am 22. Dezember

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig wird in der kommenden Woche wie geplant stattfinden. Dies teilte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag mit. "Augsburg hat sich gegen eine Verlegung ausgesprochen - aus schon nachvollziehbaren Gründen", sagte der Coach: "Ich glaube unsere waren auch nachvollziehbar. Aber es kommt zu keiner Einigung." Die Partie wird am 22. Dezember (18.30 Uhr) in Augsburg steigen.