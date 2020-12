2. Bundesliga mit Nürnberg, Kiel, Düsseldorf LIVE im TV, Stream, Ticker

Hauke Wahl (l.), Fin Bartels (r.) und Holstein Kiel sind derzeit in guter Verfassung © Imago

In der 2. Bundesliga reist der 1. FC Nürnberg zum schweren Auswärtsspiel zu Holstein Kiel. Auch Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig sind im Einsatz.

Englische Woche! In der 2. Bundesliga steht am Mittwoch der zweite Teil des 12. Spieltags an. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)