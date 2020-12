Hearthstone: Glory ist neuer Hearthstone-Weltmeister

Insgesamt hat Sato "glory" Kenta in seiner Karriere 258.650 US-Dollar mit Hearthstone verdient © Hearthstone eSports via Twitter

Hearthstone hat einen neuen Weltmeister. Im Finale der Weltmeisterschaft schlug der Japaner Sato "glory" Kenta seinen tschechischen Kontrahenten Jaromir "Jarla" Vyskočil mit 3:1. Neben der Siegertrophäe darf sich glory auch über 200.000 US-Dollar an Preisgeld erfreuen.

glory besteigt den Hearthstone-Olymp

Jarla und glory trafen bereits im Eröffnungsspiel aufeinander, in dem Jarla deutlich mit 3:0 gewann. Im Finale trafen sie wieder aufeinander, doch diesmal schien glory besser vorbereitet. Runde Eins ging noch an Jarla, als dessen Libram-Paladin-Deck das Control-Warrior-Deck von glory besiegte.

Partie Nummer Zwei bewies, dass glory aus den Niederlagen lernte. Er setzte den Secret Rogue gekonnt in Szene und überrannte Jarlas Control Priest. Auch gegen glorys Control Warrior sah das Control-Priest-Deck kein Licht und so ging glory erstmalig mit 2:1 in Führung