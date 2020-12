Demba Ba versöhnt sich mit Schiedsrichter nach PSG - Basaksehir

Das passierte beim Rassimus-Eklat in Paris

Der Rassismus-Skandal in Paris hat hohe Wellen geschlagen. Nun hat sich Demba Ba aber mit dem Schiedsrichter versöhnt, der für den Eklat verantwortlich war.

Nun haben sich zwei Protagonisten des Eklats offensichtlich versöhnt. Basaksehirs Stürmer Demba Ba soll sich mit dem vierten Offiziellen Sebastian Coltescu aus Rumänien in einem Telefonat ausgesprochen haben. Das berichtet Bas Landsmann, der frühere senegalesischer Nationalspieler Ousmane N'Doye. Er soll den Friedensgipfel initiiert haben. Der 42 Jahre alte N'Doye hatte selbst einige Jahre in Rumänien gespielt.

Ba und Coltescu führen "freundschaftliches Gespräch"

"Als ich in Rumänien war, habe ich viele Menschen getroffen. Ich weiß, wie das Land funktioniert", verriet er gegenüber Sport.ro . Er sagte zudem aus, dass er Coltescu als tadellosen Schiedsrichter erlebt habe: "Ich habe seine Nummer herausgefunden und ihm gesagt, dass ich auf seiner Seite bin. Ich weiß, dass er kein Rassist ist. Es war ein Missverständnis."

N'Doye gibt an, dass er selbst in Rumänien nie mir Rassismus in Berührung gekommen sei. "Demba sagte, er habe nichts Schlechtes von Coltescu gehört. Aber seiner Meinung nach sollte das Wort 'schwarz' im Stadion nicht benutzt werden", verriet der Senegalese über das Gespräch: "Er sprach nicht von Rassismus. Aber er meinte, den Ausdruck dürfe man nicht verwenden - und Sebi hat das verstanden."