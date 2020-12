Cristiano Ronaldo schaut lieber UFC als Fußball

Cristiano Ronaldo: "Boxen ist nützlich für den Fußball"

Daher will der Angreifer von Juventus Turin auch im höheren Fußballeralter weiter an seinem Körper arbeiten. "Letzten Sommer habe ich mich mit Anthony Joshua unterhalten. Mit 33 fängt man an zu denken, dass die Beine nachgeben. Ich will im Sport bleiben, im Fußball. Die Leute werden mich ansehen und sagen: Cristiano war ein unglaublicher Spieler, aber jetzt ist er langsam. Das möchte ich nicht." (Serie A: Tabelle)