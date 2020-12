Tomczyk zum 70. Geburtstag: "Rentnerdasein kann ich mir derzeit nicht vorstellen"

ADAC-Sportpräsident Tomczyk denkt mit 70 nicht an Rente © ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/ADAC Motorsport

An den Ruhestand denkt Hermann Tomczyk längst noch nicht, auch mit nun 70 Jahren verfolgt der Sportpräsident des ADAC weiter große Ziele im Motorsport. "Ein richtiges Rentnerdasein kann ich mir derzeit nicht vorstellen", sagte Tomczyk dem SID an seinem runden Geburtstag. "Priorität Nummer eins hatte immer die Nachwuchsarbeit und die Nachwuchsförderung im ADAC und in der ADAC Stiftung Sport", sagte Tomczyk, der nach Ende seiner sechsten Amtszeit im Mai 2021 nicht mehr kandidieren darf.