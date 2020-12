Anfrage wegen Ausstiegsklausel von Rose: Watzke sieht "keine Notwendigkeit"

Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke sieht "keine Notwendigkeit", sich in Mönchengladbach nach der Ausstiegsklausel für Trainer Marco Rose zu erkundigen.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund sieht "keine Notwendigkeit", sich derzeit beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach nach der Höhe der Ausstiegsklausel für Trainer Marco Rose zu erkundigen. Am Sonntag hatte der BVB die Trennung von Chefcoach Lucien Favre vollzogen und dafür den Assistenten Edin Terzic zum Nachfolger bis zum Saisonende bestimmt. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, die Schwarz-Gelben würde um den 44-jährigen Rose zur neuen Saison buhlen.

Borussia-Boss Watzke nahm die Profis der Westfalen in die Pflicht. "Trotz der ganzen Belastungen der letzten Wochen soll die Mannschaft zeigen, dass sie bedingungslos will. Jeder muss auch mal 10 Prozent über sein eigentliches Limit gehen. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie verstanden hat, um was es jetzt geht", sagte Watzke der Bild.