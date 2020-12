Die wichtigsten Infos zu Operation Broken Fang

Vorgezogene Weihnachten gibt es in diesem Jahr für Fans von Counter-Strike. In einemMusterbeispiel für ein Understatement posteten die Spieleentwickler Anfang Dezember einen einfachen Link und ein Video, dass rasch über eine Million Aufrufe erzielte. Das nächste Major Update namens Broken Fang war live gegangen.

Wilder Zyklus

Niemand weiß so recht, wann und wo Valve als nächstes zuschlägt. Eine Geschäftspraxis, die dem Unternehmen über die Jahre ein mysteriöses Image verliehen hat. Im Falle von Counter-Strike bedeutet das etwa, dass der Startzeitpunkt und die Inhalte von Operations unbekannt bleiben. Manchmal kommen sie jährlich, halbjährlich oder auch im Zweijahresabstand. Im Pandemiejahr wurde Operation Broken Fang also zu einem unerwarteten Vorweihnachtsgeschenk an die Community – die Reaktion von TriulluXe spricht Bände.