Ballon d'Or Dream-Team sorgt für Diskussionen, Reaktion von Messi und Co.

Die Fachzeitschrift France Football gibt die beste Elf aller Zeiten bekannt. Zwei Deutsche haben es in das Dream-Team geschafft, einige Namen werden aber kontrovers diskutiert.

Eigentlich vergibt die französische Fachzeitschrift France Football jedes Jahr den begehrten Ballon d'Or. In diesem Jahr hat sie darauf allerdings verzichtet.

"Wir glauben, dass ein solches Jahr nicht wie ein normales behandelt werden sollte", gab Chefredakteur Pascal Ferré schon im Juli in einem Statement bekannt. Einen Trost gab es für die Fußballfans nun aber doch: Das "Ballon d'Or Dream-Team" . Dabei ließ das Medium die beste Elf der Geschichte wählen.

Die Wahl erfolgte durch 140 Journalisten. Seit ihrer Bekanntgabe wird die Auswahl kontrovers diskutiert. Auch zwei Deutsche haben es in das Dreamteam geschafft, so sieht die Elf aus:

Das Dream Team von France Football:

Matthäus, Messi und Ronaldo fühlen sich geehrt

"Ich fühle mich geehrt, in die Elf des Ballon d'Or Dream Teams aufgenommen zu werden. Ich möchte mich für die Wahl bedanken und gratuliere auch allen Spielern, die in die beiden Teams gewählt wurden, sowie allen Nominierten. Es sind echte Phänomene in dieser Liste!", kommentierte Messi seine Nominierung auf Instagram. Auch Matthäus und Cristiano Ronaldo zeigten sich von der Wahl geehrt.