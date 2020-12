Legends of Runteterra: Riven vervollständigt Noxus-Roster

Riven komplettiert die neue Championriege für Legends of Runeterras neuster Erweiterung "Cosmic Creations" © Riot Games

Riven wird der dritte und damit letzte Champion der am 16. Dezember neu erscheinenden Erweiterung "Cosmic Creations" für Legends of Runeterra sein. Zusammen mit den schon zuvor angekündigten Victor und Zoe, hebt Riven die Gesamtanzahl der Champions im League-of-Legends-Kartenspiel auf 48 an - sechs Champions für jede der acht Regionen.